COREP LIGHTING : Résultats consolidés 2020 - Corep Lighting

COREP LIGHTING : Comptes 2020 audités – Chiffre d'affaires et résultat net

Bègles, le 20 septembre 2020

L'année 2020 a été principalement marquée par la pandémie liée au Covid-2019, et aux mesures sanitaires, administratives, financières et sociales qui en ont découlé.

La réactivité des dirigeants de chaque filiale dans la prise de décision face à cette crise (PGE, report et étalement de dettes fiscales et sociales ...) a néanmoins permis d'aborder la crise et la sortie de crise de la meilleure façon possible.

Ainsi, en dépit de cette crise et de la sortie du périmètre de consolidation du groupe de la filiale ukrainienne KOREP UKRAINE du fait de l'incertitude de ses marchés et de la forte volatilité monétaire du Hryvnia, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Corep Lighting s'est élevé à 25.693 k€, en légère hausse de 2,6%.

Dans le détail, le chiffre d'affaires des filiales a évolué comme suit :

Augmentation des ventes de COREP de +5,9%, liée notamment à la nouvelle gamme d'ampoules et de de luminaires connectés lancée en 2019 et à la gamme extérieure ;

Baisse de chiffre d'affaires de FORESTIER (- 12,3 %) dans le contexte de la crise sanitaire ;

Forte baisse de chiffre d'affaires d'ADM LIGHT (-28,5 %), particulièrement impacté par la crise sanitaire sur son marché de lampes de bureau ;

Très légère baisse des ventes de COREP INDIA (- 3,9 %) et très forte progression des ventes de COREP IBERICA (+33,1%).

Le résultat d'exploitation est redevenu positif en 2020 et se monte à + 395 k€ contre - 1 161 k€ en 2019. Le résultat net consolidé ressort à + 93 k€ contre - 1 178 k€ en 2019, validant la stratégie du groupe après deux exercices déficitaires. La MBA redevient également positive à + 418 k€.

en k€ 2020 2019 Variation en k€ Chiffre d'affaires 25 693 25 048 + 645 Résultat d'exploitation 395 - 226 + 621 Résultat financier - 168 - 1 161 + 993 Résultat exceptionnel - 39 249 - 288 RCAI 188 - 1 136 + 1 324 Résultat net 93 - 1 178 + 1 271 Résultat net (part du groupe) 63 - 1 200 + 1 263 MBA 418 - 591 + 1 009 Capitaux propres 6 306 6 438 - 132

Il sera proposé à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se tiendra le 30 septembre 2021 au siège social de la société à 10 heures 30 de ne pas distribuer de dividendes.

Grâce aux nouvelles gammes de produits, au gain de parts de marché à l'export et à la croissance du secteur, le chiffre d'affaires consolidé à fin août 2021 est en très forte progression (+ 62 %).

