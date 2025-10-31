 Aller au contenu principal
Corée du Sud : Nvidia et Hyundai Motor créent une coentreprise d'IA d'une valeur de 3 milliards de dollars
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 08:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de puces américain Nvidia NVDA.O et le constructeur automobile sud-coréen Hyundai Motor Group 005380.KS prévoient d'investir 3 milliards de dollars pour créer une coentreprise sur l'intelligence artificielle "physique", a déclaré le bureau présidentiel sud-coréen lors d'une réunion d'information vendredi.

HYUNDAI MOTOR
0,0000 USD OTCBB -100,00%
NVIDIA
202,8900 USD NASDAQ -2,00%
SAMSUNG ELECTRON
42,3300 USD OTCBB 0,00%
SK HYNIX
0,0000 USD OTCBB 0,00%
