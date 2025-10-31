Corée du Sud : Nvidia et Hyundai Motor créent une coentreprise d'IA d'une valeur de 3 milliards de dollars

Le fabricant de puces américain Nvidia NVDA.O et le constructeur automobile sud-coréen Hyundai Motor Group 005380.KS prévoient d'investir 3 milliards de dollars pour créer une coentreprise sur l'intelligence artificielle "physique", a déclaré le bureau présidentiel sud-coréen lors d'une réunion d'information vendredi.