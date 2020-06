Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Corée du Sud: Le parquet veut l'arrestation de l'héritier de Samsung Reuters • 04/06/2020 à 07:27









CORÉE DU SUD: LE PARQUET VEUT L'ARRESTATION DE L'HÉRITIER DE SAMSUNG SEOUL (Reuters) - Les procureurs sud-coréens ont dit jeudi avoir réclamé un mandat d'arrêt visant l'héritier du groupe Samsung, Jay Y. Lee, dans le cadre d'une enquête sur une fusion controversée datant de 2015 et une fraude comptable présumée destinées selon eux à favoriser ses plans de succession à la tête du conglomérat familial. Cette annonce augure de nouveaux soucis judiciaires pour Lee, un peu plus de deux ans après sa libération anticipée de prison dans le cadre d'une affaire de corruption en lien avec l'ancienne présidente sud-coréenne Park Geun-hye. Un nouveau procès est attendu dans cette affaire. Samsung s'est refusé à tout commentaire. L'action de Samsung Electronics gagnait 1,1%. S'exprimant publiquement le mois dernier pour la première fois en cinq ans, Lee, 51 ans, a demandé pardon pour les controverses autour des plans de succession à la tête du groupe Samsung. (Hyunjoo Jin et Heekyong Yang; version française Jean Terzian)

Valeurs associées SAMSUNG ELECTRON OTCBB -100.00%