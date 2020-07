Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Corée du Sud-Le maire de Séoul retrouvé mort Reuters • 09/07/2020 à 19:59









SEOUL, 9 juillet (Reuters) - Le maire de Séoul, Park Won-soon, a été retrouvé mort vendredi aux premières heures, après que sa fille a signalé sa disparition à la police. Selon cette dernière, Park avait laissé un message "en forme de testament". Après des fouilles qui ont mobilisé des centaines de policiers, le corps du maire a été découvert sur le mont Bugak, au nord de la capitale sud-coréenne, aux alentours de minuit, près du dernier signal envoyé par son téléphone, a déclaré la police métropolitaine. La cause de la mort n'a pas été communiquée. Un représentant de la police, Choi Ik-soo, a déclaré à la presse qu'aucun indice pouvant laisser penser à un meurtre n'avait été relevé. L'agence de presse Yonhap a rapporté qu'une ancienne secrétaire de Park avait porté plainte mercredi pour des faits de harcèlement sexuel. Le porte-parole de la police a confirmé qu'une plainte avait été déposée, sans fournir d'autres détails. La fille de Park Won-soon a signalé la disparition de son père à 17h17 (08h17 GMT), après avoir découvert son message. Ancien avocat, maire de la mégalopole de Séoul depuis 2011, Park était considéré comme un possible candidat à l'élection présidentielle de 2022 pour le camp libéral. (Hyonhee Shin; version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.