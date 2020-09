Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Corée du Sud-Le fonctionnaire tué par Pyongyang voulait fuir au Nord Reuters • 29/09/2020 à 04:47









SEOUL, 29 septembre (Reuters) - Le fonctionnaire sud-coréen tué en mer la semaine dernière par des soldats nord-coréens avait fait part à ceux-ci de son intention de faire défection, ont déclaré mardi les garde-côtes sud-coréens. Ils ont indiqué être parvenus à cette conclusion grâce à des images de vidéosurveillance, des renseignements militaires et des documents d'archives. "Nous avons obtenu confirmation que le Nord s'est procuré des informations personnelles dont lui seul avait connaissance, notamment son nom, son âge, sa ville de résidence et sa taille, et que la personne disparue avait fait part de sa volonté d'aller au Nord", a déclaré le chef des services d'enquête et du renseignement des garde-côtes. Yoon Sung-hyun a aussi dit que le fonctionnaire était endetté à hauteur de 58 millions de wons (41.000 euros environ), sans être en mesure de préciser si l'homme avait cherché à fuir pour cette raison. (Hyonhee Shin; version française Jean Terzian)

