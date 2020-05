Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Corée du Sud-Equipés de maques, les élèves retournent à l'école Reuters • 20/05/2020 à 05:05









SEOUL, 20 mai (Reuters) - Les lycées sud-coréens ont rouvert mercredi pour la première fois de l'année, dans le cadre d'une nouvelle phase d'assouplissement des mesures de confinement destinées à lutter contre le coronavirus, qui doit concerner l'ensemble des établissements scolaires du pays d'ici au 1er juin. Le début du second semestre avait été repoussé plusieurs fois depuis mars alors que la Corée du Sud faisait face au premier foyer majeur de l'épidémie hors de Chine continentale, où le nouveau coronavirus est apparu en fin d'année dernière. Des cours ont été organisés en ligne. Mais avec un nombre quotidien de nouveaux cas de contamination en baisse depuis un pic fin février, les enseignants ont pu de nouveau accueillir leurs élèves - avec masques, thermomètres et gel hydroalcoolique comme équipement de rigueur. Enseignants et élèves doivent porter des masques en permanence à l'exception de la pause déjeuner, et une distance d'un mètre sépare chaque pupitre. Si un élève venait à être positif au coronavirus, l'établissement tout entier sera fermé et les cours seront virtuels jusqu'à ce qu'un retour en classe soit considéré sûr. (Sangmi Cha, avec Daewoung Kim; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.