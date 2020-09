Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Corée du Nord-Les préparatifs d'une parade massive de l'armée repérés Reuters • 02/09/2020 à 05:39









SEOUL, 2 septembre (Reuters) - Un grand nombre de soldats et véhicules nord-coréens ont effectué des préparatifs en vue d'une parade militaire massive en dépit des restrictions sanitaires actuellement en vigueur face à l'épidémie de coronavirus, montrent des images publiées par un groupe de surveillance spécialisé basé à Washington. Des images satellites analysées par 38 North montrent des effectifs et véhicules en rangs serrés lundi dans un camp d'entraînement de l'armée situé en périphérie de la capitale Pyongyang. "Il est grandement attendu que la Corée du Nord organise une parade militaire majeure le 10 octobre de cette année pour marquer le 75e anniversaire du Parti des travailleurs", écrit 38 North dans un rapport. "Ces images fournissent la première preuve que des répétitions sont en cours". La Corée du Nord s'est servie par le passé de ces défilés pour présenter son arsenal croissant de missiles balistiques, mais n'a plus inclus ceux-ci depuis l'ouverture en 2018 de discussions diplomatiques. Le régime n'a confirmé aucun cas de contamination au coronavirus, mais a imposé de strictes restrictions aux frontières et mesures de confinement. (Josh Smith; version française Jean Terzian)

