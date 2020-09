Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Corée du Nord-Kim Jong-un revoit ses objectifs annuels après le typhon Reuters • 09/09/2020 à 02:26









SEOUL, 9 septembre (Reuters) - Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, a annoncé qu'il allait reconsidérer ses objectifs annuels après qu'un typhon a frappé plusieurs régions du pays, rapporte mercredi l'agence de presse officielle KCNA. Kim Jong-un a fait cette annonce mardi lors d'une réunion du Parti du travail de Corée du Nord portant sur les plans de reconstruction à mettre en place dans les régions touchées par le typhon, selon KCNA. L'état d'urgence a été déclaré après que le typhon Maysak, le neuvième de la saison, a détruit plus de 2.000 habitations et 59 ponts, paralysé les systèmes de transport et provoqué l'inondation de bâtiments publics et de routes, ajoute-t-on de même source. Kim Jong-un a souligné la nécessité de reconstruire les habitations et remettre les routes et les voies ferrées en état de marche avant le 10 octobre. Il a aussi annoncé que les réparations devraient être terminées d'ici à la fin d'année, rapporte KCNA. Le 10 octobre, jour de la création du Parti du travail, est une date importante en Corée du Nord (Sangmi Cha; version française Camille Raynaud)

