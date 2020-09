Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Corée du Nord-Kim Jong-un inspecte une zone touchée par les inondations Reuters • 12/09/2020 à 02:14









SEOUL, 12 septembre (Reuters) - Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a inspecté les travaux de reconstruction dans l'une des régions touchées par des inondations, a rapporté samedi l'agence de presse officielle KCNA. Kim Jong-un a déclaré que l'économie nord-coréenne avait "fait face aux difficultés, au désarroi et aux dégâts causés par les fortes pluies et les typhons", ajoute-t-on de même source. Il a exprimé sa satisfaction face à l'avancée des travaux de reconstruction de Taechong-ri, un village de la région du Nord-Hwanghae. Après avoir inspecté les dommages causés par un typhon plus tôt dans la semaine, Kim Jong-un a déclaré au Parti du travail de Corée du Nord qu'ils devraient repenser les plans d'une économie déjà entravée par les sanctions et, plus récemment, par les restrictions destinées à contenir le nouveau coronavirus. (Joori Roh; version française Camille Raynaud)

