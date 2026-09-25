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CoreCivic en baisse après la démission de sa directrice générale
information fournie par Reuters 25/09/2026 à 14:55
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** L'action de l'opérateur pénitentiaire privé CoreCivic CXW.N a reculé de 3% à 33,4 dollars avant l'ouverture du marché

** Patrick D. Swindle a démissionné de ses fonctions de président, directeur général et membre du conseil d'administration pour raisons de santé

** CXW a nommé Lucibeth N. Mayberry au poste de présidente, directrice générale et administratrice

** CoreCivic est l’un des plus grands prestataires privés de l’ICE ( ) et gère des centres de détention de l’ICE à travers les États-Unis

** Les quatre sociétés de courtage qui couvrent le titre lui attribuent la recommandation “acheter”; leur objectif de cours médian est de 42 dollars

** À sa dernière clôture, l'action CXW affichait une hausse de 79,8% depuis le début de l'année

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