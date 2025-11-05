Corebridge recule alors qu'AIG cède une participation dans une offre secondaire d'un milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
5 novembre - ** Les actions de Corebridge Financial CRBG.N ont baissé de 0,8 % à 31 $ avant-Bourse après qu'American International Group AIG.N ait cédé une participation dans une offre secondaire de 1 milliard de dollars ** La société d'assurance-vie et de services de retraite a déclaré mercredi dernier que AIG s'est séparé de 32,6 millions d'actions dans le cadre d'une offre au prix de 31,10 $, soit une décote de 0,1 % par rapport à la dernière clôture ** En outre, Corebridge achètera 500 millions de dollars d'actions auprès de l'unique preneur ferme, JP Morgan ** Avant la vente, AIG détenait ~82,7 millions d'actions, soit 15,89% des ~520,5 millions d'actions en circulation de Corebridge, selon le prospectus ** Selon les données du LSEG, l'assureur japonais Nippon Life Insurance est le premier détenteur avec ~121,96 millions d'actions, tandis que la société de capital-investissement Blackstone BX.N possède ~62 millions d'actions ** Après la cloche lundi, Corebridge a affiché un bénéfice net pour le 3ème trimestre, inversant la perte de l'année précédente, grâce à l'augmentation des primes et des dépôts ** Jusqu'à la clôture du mardi, les actions de CRBG ont augmenté d'environ 4 % depuis le début de l'année ** Sur les 15 analystes couvrant CRBG, la recommandation est de 11 "achat fort" ou "achat", 4 "maintien" et le PT médian est de 39,50 $ - LSEG
