Corebridge Financial saute sur l'inclusion prévue dans le S&P MidCap 400

12 décembre - ** Les actions de Corebridge Financial, fournisseur de produits de retraite et d'assurance-vie, ont bondi de 5,1 % à 33,15 $ dans les échanges prolongés ** CRBG rejoindra le S&P MidCap 400 .IDX avant l'ouverture du marché le 17 décembre, annonce S&P Dow Jones Indices

** Co remplacera la société d'énergie Allete ALE.N , qui devrait être acquise par l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada et Global Infrastructure Partners ** Le S&P MidCap 400 est un indice de référence pour les entreprises de taille moyenne

** 10 courtiers sur 15 évaluent l'action à "acheter" ou plus et cinq à "conserver"; PT médian de 23,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action CRBG a progressé de 5,4 % depuis le début de l'année