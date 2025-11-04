Corebridge chute après le lancement de l'offre secondaire d'AIG

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre -

** Les actions de Corebridge Financial CRBG.N chutent de 2,5 % dans les échanges prolongés, alors qu'American International Group AIG.N réduit sa participation dans son ancienne activité d'assurance-vie et de services de retraite

** Corebridge annonce () qu'AIG va se séparer de 32,6 millions d'actions sur un total d'environ 520 millions d'actions en circulation

** En outre, Corebridge achètera pour 500 millions de dollars d'actions auprès du souscripteur,

JP Morgan

** AIG possède actuellement environ 82,7 millions d'actions CRBG, selon les données du LSEG

** Nippon Life Insurance est le premier détenteur avec ~121,96 millions d'actions, tandis que la société de capital-investissement Blackstone BX.N détient ~62 millions d'actions

** Lundi après la cloche, Corebridge a affiché un bénéfice net au 3ème trimestre, inversant une perte de l'année précédente, sur l'augmentation des primes et des dépôts

** Les actions de CRBG ont terminé mardi en hausse de 1 % à 31,26 $, en hausse d'environ 4 % depuis le début de l'année

** Sur les 15 analystes couvrant CRBG, la répartition des recommandations s'établit à 11 "achat fort" ou "achat", 4 "maintien", et l'objectif de cours médian est de 39,50 $ - LSEG