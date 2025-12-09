Core & Main progresse après un bénéfice trimestriel positif et une augmentation du rachat d'actions

9 décembre - ** Les actions du distributeur de conduites d'eau Core & Main CNM.N ont bondi de près de 7,6 % à environ 54,4 $ avant le marché

** CNM dépasse les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre, grâce à des acquisitions et à de fortes initiatives de vente, malgré la faiblesse de la demande résidentielle

** Bénéfice par action ajusté de 89 cents au troisième trimestre, supérieur à l'estimation des analystes de 78 cents

** Ventes de 2,06 milliards de dollars au 3ème trimestre, contre 2,08 milliards de dollars estimés par Wall St - données compilées par LSEG

** La société augmente son programme de rachat d'actions de 500 millions de dollars, ce qui porte l'autorisation totale à 1 milliard de dollars pour les actions ordinaires de classe A

** 10 des 15 courtiers l'évaluent à "acheter" ou plus, quatre à "conserver" et un à "vendre"; PT médian de 61 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont baissé de 0,8 % depuis le début de l'année