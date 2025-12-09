 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 058,61
-0,61%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Core & Main progresse après un bénéfice trimestriel positif et une augmentation du rachat d'actions
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 12:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 décembre - ** Les actions du distributeur de conduites d'eau Core & Main CNM.N ont bondi de près de 7,6 % à environ 54,4 $ avant le marché

** CNM dépasse les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre, grâce à des acquisitions et à de fortes initiatives de vente, malgré la faiblesse de la demande résidentielle

** Bénéfice par action ajusté de 89 cents au troisième trimestre, supérieur à l'estimation des analystes de 78 cents

** Ventes de 2,06 milliards de dollars au 3ème trimestre, contre 2,08 milliards de dollars estimés par Wall St - données compilées par LSEG

** La société augmente son programme de rachat d'actions de 500 millions de dollars, ce qui porte l'autorisation totale à 1 milliard de dollars pour les actions ordinaires de classe A

** 10 des 15 courtiers l'évaluent à "acheter" ou plus, quatre à "conserver" et un à "vendre"; PT médian de 61 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont baissé de 0,8 % depuis le début de l'année

Dividendes

Valeurs associées

CORE & MAIN RG-A
50,540 USD NYSE +0,60%
LSE GROUP
3 625,250 GBX LSE -58,19%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le siège de Google à Mountain View. (Crédit: / Adobe Stock)
    La Commission européenne a ouvert une enquête antitrust sur Google
    information fournie par Zonebourse 09.12.2025 13:02 

    La Commission européenne a ouvert une enquête antitrust officielle afin de déterminer si Google a enfreint les règles de concurrence de l'UE en utilisant le contenu des éditeurs web, ainsi que le contenu téléchargé sur la plateforme de partage de vidéos en ligne ... Lire la suite

  • Le logo de la BCS à l'extérieur de son siège à Francfort
    La BCE propose de simplifier les règles bancaires sans réduire les exigences
    information fournie par Reuters 09.12.2025 12:34 

    par Francesco Canepa La Banque centrale européenne (BCE) va proposer de simplifier les règles en matière de fonds propres des banques, en allégeant une partie de la réglementation complexe mise en place après la crise financière de 2008, ont indiqué à Reuters deux ... Lire la suite

  • Le président amércain Donald Trump se rend en Pennsylvanie mardi 8 décembre ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Trump reprend la route alors que l'inflation frappe les Américains
    information fournie par AFP 09.12.2025 12:23 

    Le président américain Donald Trump se rend mardi en Pennsylvanie en espérant apaiser la colère des Américains, exaspérés par la hausse du coût de la vie, une de ses grandes promesses de campagne et un des arguments majeurs de ses détracteurs. Trump soutient, malgré ... Lire la suite

  • Milan Nedeljkovic, à l'usine de BMW à San Luis Potosí, Mexique
    BMW nomme Milan Nedeljkovic en tant que président du directoire
    information fournie par Reuters 09.12.2025 12:17 

    Le conseil de surveillance de BMW a nommé mardi Milan Nedeljkovic au poste de président du directoire du groupe à compter du 14 mai 2026, alors que le constructeur automobile allemand lance une nouvelle génération de modèles dans un contexte économique difficile. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank