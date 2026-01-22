 Aller au contenu principal
Corcept Therapeutics annonce des résultats positifs dans le traitement du cancer de l'ovaire
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 15:32

Corcept Therapeutics a annoncé le succès d'un essai pivot de phase 3 évaluant son produit Relacorilant en association au nab-paclitaxel, pour les patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire résistant au platine.

La société californienne a indiqué que les patientes traitées avec le Relacorilant en complément d'une chimiothérapie par nab-paclitaxel ont bénéficie d'une réduction de 35% du risque de décès par rapport à celles traitées uniquement avec le nab-paclitaxel.

La combinaison de ces deux traitements a, en outre, été bien tolérée. Le Relacorilant a apporté son bénéfice sans augmenter la charge d'effets secondaires pour les patientes.

Le Dr Alexander B. Olawaiye, directeur de la recherche sur les cancers gynécologiques et investigateur principal de cet essai, a déclaré : " l'ajout du relacorilant au nab-paclitaxel, une chimiothérapie reconnue et efficace, est positionné pour devenir un nouveau standard de soins pour les patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire résistant au platine, grâce à son bénéfice en survie globale, son profil d'effets secondaires bien toléré et son administration par voie orale. Surtout, les résultats de cet essai de phase 3 ne sont pas limités aux patientes présentant un biomarqueur particulier ".

