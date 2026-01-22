Corcept Therapeutics annonce des résultats positifs dans le traitement du cancer de l'ovaire
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 15:32
La société californienne a indiqué que les patientes traitées avec le Relacorilant en complément d'une chimiothérapie par nab-paclitaxel ont bénéficie d'une réduction de 35% du risque de décès par rapport à celles traitées uniquement avec le nab-paclitaxel.
La combinaison de ces deux traitements a, en outre, été bien tolérée. Le Relacorilant a apporté son bénéfice sans augmenter la charge d'effets secondaires pour les patientes.
Le Dr Alexander B. Olawaiye, directeur de la recherche sur les cancers gynécologiques et investigateur principal de cet essai, a déclaré : " l'ajout du relacorilant au nab-paclitaxel, une chimiothérapie reconnue et efficace, est positionné pour devenir un nouveau standard de soins pour les patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire résistant au platine, grâce à son bénéfice en survie globale, son profil d'effets secondaires bien toléré et son administration par voie orale. Surtout, les résultats de cet essai de phase 3 ne sont pas limités aux patientes présentant un biomarqueur particulier ".
Valeurs associées
|41,8928 USD
|NASDAQ
|+15,38%
A lire aussi
-
Et maintenant? La reculade de Trump sur le Groenland a profondément soulagé les Européens, qui appellent toutefois à ne pas être dupes de l'état des relations transatlantiques, dont ils discuteront jeudi soir lors d'un sommet extraordinaire. Rudoyés par le président ... Lire la suite
-
Paramount Skydance a reporté jeudi la date limite de son offre publique d'achat pour Warner Bros Discovery au 20 février, afin de se donner plus de temps pour persuader les investisseurs que son offre sur le studio hollywoodien l'emporte sur celle de son rival ... Lire la suite
-
Une sanction boursière historique. En chutant de 33,4% jeudi vers 16h25, à 4,41 euros, l'action Ubisoft est en passe d'accuser sa plus forte baisse en une séance depuis son introduction à la Bourse de Paris il y a près de trente ans. Cette déconvenue ne corrige ... Lire la suite
-
Donald Trump a inauguré jeudi à Davos son nouveau "Conseil de paix", en présence d'une vingtaine de dirigeants de pays ayant rallié cette instance placée sous sa coupe, avant d'appeler la Russie à mettre fin au conflit en Ukraine à l'issue d'une rencontre avec ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer