Corcept dégringole après que la lettre de rejet de la FDA a révélé des avertissements répétés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 janvier - ** Les actions du fabricant de médicaments Corcept Therapeutics CORT.O chutent de 16,5 % à 37,25 $ avant la mise sur le marché

** L'année dernière, la FDA américaine a refusé d'approuver la demande d'autorisation de mise sur le marché de Corcept pour le relacorilant afin de traiter l'hypertension chez les patients atteints du syndrome de Cushing

** La FDA avait prévenu Corcept " à plusieurs reprises " de ses préoccupations concernant le programme clinique et de " s'attendre à des problèmes d'examen importants " s'il était soumis, comme le montre la lettre du régulateur datée du 28 janvier

** Ashwani Verma, analyste chez UBS, a déclaré que la lettre avait été rendue publique sur le site Internet de la FDA jeudi vers 16 heures (heure de l'Est).

** Corcept dispose d'un an pour mener de nouveaux essais cliniques, faute de quoi la demande pourrait être retirée, indique la lettre

** Le LCR original était daté du 30 décembre 2025 et la version du 28 janvier est une version corrigée émise en réponse aux communications de Corcept, indique la lettre

** La société n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters

** CORT a chuté de 30,9% en 2025