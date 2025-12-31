 Aller au contenu principal
Corcept chute après le refus de la FDA d'approuver un médicament contre une maladie hormonale rare
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 14:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Corcept Therapeutics CORT.O chutent de 38,7 % à 48,39 $ avant la mise sur le marché ** CORT déclare que la FDA américaine a refusé d'approuver son traitement oral hormono-bloquant, le relacorilant, pour le traitement d'un trouble hormonal rare

** La FDA déclare "qu'elle n'a pas pu parvenir à une évaluation favorable des avantages et des risques du relacorilant sans que Corcept ne fournisse des preuves supplémentaires de son efficacité" - CORT

** Corcept testait le relacorilant pour traiter le syndrome de Cushing, également connu sous le nom d'hypercortisolisme, qui survient lorsque le corps est exposé à une activité élevée de cortisol

** À la dernière clôture, l'action a augmenté de 39,3 % depuis le début de l'année

