CopperTech Metals, filiale de Vedanta, reporte son introduction en bourse aux États-Unis en raison de la volatilité des marchés

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CopperTech Metals a décidé de reporter son introduction en bourse aux États-Unis, a annoncé mardi la société, invoquant la volatilité du secteur mondial des actions liées au cuivre.

Ce report intervient malgré un regain d’intérêt des investisseurs pour les nouvelles introductions en bourse, soutenu par des marchés boursiers dynamiques et plusieurs introductions en bourse très réussies.

Le marché du cuivre, cependant, doit composer avec les anticipations de nouveaux droits de douane américains et de contraintes d’approvisionnement face à une demande en forte hausse liée à l’intelligence artificielle, ce qui accentue la volatilité du cours du métal.

Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, devrait faire le point mardi auprès du président sur le marché du cuivre raffiné et les capacités de raffinage nationales, à l’issue d’une analyse.

L’ETF Global X Copper Miners COPX.P , un fonds d’actions conçu pour suivre le secteur minier mondial du cuivre, a perdu plus de 12 % ce mois-ci.

“Après avoir soigneusement examiné les conditions actuelles du marché et la volatilité récente observée dans le secteur mondial des actions du cuivre, Vedanta et CopperTech ont décidé de reporter l’introduction en bourse prévue”, a déclaré un porte-parole dans un communiqué adressé à Reuters.

La société devait fixer le prix de l’offre plus tard dans la journée de mardi et faire son entrée à la Bourse de New York (NYSE) mercredi.

CopperTech avait prévu de lever 423,5 millions de dollars lors de cette introduction en bourse en proposant 23,5 millions d’actions à un prix compris entre 16 et 18 dollars chacune, et visait une valorisation pouvant atteindre 3,57 milliards de dollars.

Vedanta Resources, détenue par le milliardaire indien Anil Agarwal, a lancé l’année dernière CopperTech Metals, qui détient et exploite les mines de cuivre de Konkola en Zambie.

Vedanta, qui détient une participation majoritaire dans Konkola depuis 2004, a repris le contrôle de cet actif en juillet 2024 après que l’ancien gouvernement zambien, sous la présidence d’Edgar Lungu, l’avait saisi en 2019.

La société a investi plus de 3 milliards de dollars dans Konkola.