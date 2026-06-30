CopperTech Metals, filiale de Vedanta, reporte son introduction en bourse aux États-Unis

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CopperTech Metals a décidé de reporter son introduction en bourse aux États-Unis, a déclaré un porte-parole de la société dans un communiqué, invoquant la volatilité du secteur mondial des actions liées au cuivre.

La société devait fixer le prix de l'offre plus tard dans la journée de mardi et faire son entrée à la Bourse de New York (NYSE) mercredi.

"Après avoir soigneusement examiné les conditions actuelles du marché et la volatilité récente du secteur mondial des actions liées au cuivre, Vedanta et CopperTech ont décidé de reporter l’introduction en bourse prévue", a déclaré un porte-parole dans un communiqué adressé à Reuters.

CopperTech avait prévu de lever 423,5 millions de dollars lors de cette introduction en bourse en proposant 23,5 millions d’actions à un prix compris entre 16 et 18 dollars chacune, et visait une valorisation pouvant atteindre 3,57 milliards de dollars.