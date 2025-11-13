 Aller au contenu principal
Copeland, soutenu par Blackstone, dépose confidentiellement une demande d'introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 14:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans l'ensemble de l'article)

Copeland a déposéconfidentiellement une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, a annoncé jeudi l'ancienne branche de technologies climatiques du groupe industriel Emerson EMR.N .

Cette démarche intervient alors que le gouvernement américain reprend ses activités après la fermeture la plus longue de l'histoire du pays.

La fermeture de 43 jours a compliqué le processus d'introduction en bourse des entreprises, car la Securities and Exchange Commission a fonctionné avec un personnel réduit, ce qui a limité sa capacité à examiner les documents déposés.

Blackstone BX.N , le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde, a pris le contrôle de Copeland en 2023 dans le cadre d'un accord qui évalue l'entreprise à 14 milliards de dollars .

L'année dernière, Emerson a vendu sa participation restante dans la coentreprise à Blackstone pour 3,5 milliards de dollars .

Les dossiers confidentiels permettent aux entreprises de garder leurs finances et leurs conditions d'offre à l'abri des regards du public jusqu'à l'approche de la cotation en bourse.

