Cooptation d'une administratrice indépendante chez Edenred
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 13:15

Edenred annonce que sur proposition du comité des rémunérations, des nominations et de la RSE, son conseil d'administration a décidé, le 15 septembre, de coopter Kelly Richdale en qualité d'administratrice indépendante, avec effet à compter de ce jour.

'Kelly Richdale apporte en particulier au conseil son expertise sectorielle approfondie dans les technologies de pointe (intelligence artificielle, informatique quantique, gestion des identités digitales et blockchain) et la gestion des risques opérationnels', explique Edenred.

Le groupe de solutions de paiement précise que cette cooptation intervient suite à la démission de Monica Mondardini, qui était membre du conseil d'administration depuis 2021, plus spécifiquement du comité d'audit et des risques.

La ratification de la cooptation de Kelly Richdale pour la durée restant à courir du mandat de Monica Mondardini, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2029, sera soumise à l'AG du 7 mai 2026.

