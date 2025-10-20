Cooper progresse après l'annonce d'une prise de participation de Jana Partners

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Cooper Companies COO.O ont augmenté de 6,3 % à 76,50 $ sur le marché préliminaire après des informations selon lesquelles l'investisseur activiste Jana Partners a acquis une participation

** Les actions sont en voie d'atteindre leur plus haut niveau depuis le 10 juillet

** Le WSJ a été le premier à parler de la participation de Jana, affirmant que le fonds pourrait pousser Cooper à envisager de combiner son unité de lentilles de contact avec son rival Bausch + Lomb BLCO.TO .

** Jana prévoit de pousser Cooper à améliorer l'allocation du capital, ce qui pourrait augmenter les rendements, ont déclaré à Reuters des sources familières avec le sujet

** COO en baisse de 21,7 % depuis le début de l'année