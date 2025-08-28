 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Cooper Companies revoit à la baisse ses prévisions de recettes annuelles, les actions chutent
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 01:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrections pour ajouter le code d'emballage des médias) par Sruthi Narasimha Chari

Cooper Companies COO.O a abaissé ses prévisions de revenus annuels mercredi en raison d'un ralentissement de la demande dans certaines zones géographiques, ce qui a fait chuter ses actions de près de 10 % dans les échanges prolongés.

La société a constaté une baisse sensible de la demande de lentilles de contact dans certaines régions d'Asie et un ralentissement en Amérique.

"Nous avons constaté une faiblesse plus importante que prévu dans le segment du commerce électronique pur en Asie-Pacifique, à l'exclusion du Japon. Cela reflète notre expérience du premier trimestre en Chine et a de nouveau été plus prononcé dans ce pays, bien qu'il ait également affecté plusieurs marchés régionaux plus petits", a déclaré le directeur général Al White.

Pour l'exercice 2025, Cooper prévoit un chiffre d'affaires compris entre 4,07 et 4,10 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 4,11 à 4,15 milliards de dollars.

Les analystes estiment en moyenne que les recettes annuelles devraient s'élever à 4,12 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a déclaré lors de sa conférence téléphonique sur les résultats que d'ici la fin de l'exercice 2026, elle s'attend à ce que l'impact des tarifs douaniers soit d'environ 24 millions de dollars.

La semaine dernière, Alcon ALCC.S , un groupe helvético-américain de soins ophtalmologiques, a réduit ses prévisions de ventes pour 2025, soulignant l'impact des tarifs douaniers américains qui s'élèvent à environ 100 millions de dollars.

Cooper a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,06 milliard de dollars pour le trimestre clos le 31 juillet, conforme aux estimations des analystes.

Cependant, CooperVision, la division des lentilles de contact de la société, a déclaré des ventes trimestrielles de 718,4 millions de dollars, manquant l'estimation moyenne des analystes de 721,8 millions de dollars.

Cooper a également relevé son bénéfice annuel ajusté de 4,08 à 4,12 dollars par action, par rapport à la fourchette précédente de 4,05 à 4,11 dollars.

Les analystes estiment en moyenne que le bénéfice annuel ajusté sera de 4,07 dollars par action.

Sur une base ajustée, la société a déclaré un bénéfice de 1,10 $ par action au troisième trimestre , supérieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 1,07 $ par action.

Valeurs associées

ALCON
65,540 CHF Swiss EBS Stocks +0,43%
COOPER CO
74,1050 USD NASDAQ +0,60%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

