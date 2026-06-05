Cooper Companies dépasse les prévisions trimestrielles grâce à une forte demande en lentilles de contact

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations sur l'action au paragraphe 2 et des commentaires de la société tout au long du texte) par Kunal Das

Cooper Companies COO.O a dépassé jeudi les estimations de Wall Street pour son bénéfice et son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses lentilles de contact.

L'action de la société basée à San Ramon, en Californie, a progressé d'environ 5 % en séance prolongée à la suite de la publication des résultats.

Les fabricants de lentilles de contact, notamment Cooper et Bausch + Lomb BLCO.TO , devraient bénéficier cette année de la transition vers les lentilles jetables journalières haut de gamme et de la demande mondiale croissante en matière de correction de la vue.

Cependant, Cooper a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, tout en maintenant ses prévisions de bénéfices inchangées.

Elle table sur un chiffre d'affaires de 4,29 à 4,32 milliards de dollars pour l'exercice 2026, contre une prévision antérieure de 4,31 à 4,35 milliards de dollars. La société a maintenu ses prévisions de bénéfice annuel ajusté par action entre 4,58 et 4,66 dollars.

Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablent en moyenne sur un chiffre d'affaires de 4,32 milliards de dollars et un bénéfice par action de 4,62 dollars pour 2026.

Les prévisions de la société sont “prudentes”, reflétant des coûts plus élevés et des perspectives de chiffre d'affaires en baisse pour CooperVision, a déclaré le directeur financier Brian Andrews.

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1,08 milliard de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,05 milliard de dollars.

CooperVision, sa division de lentilles de contact, a enregistré un chiffre d'affaires de 723,5 millions de dollars au deuxième trimestre, dépassant les estimations de 710,2 millions de dollars.

Le chiffre d'affaires de ce segment en Asie-Pacifique a reculé de 6% par rapport à l'année dernière, s'établissant à 130,6 millions de dollars. Les analystes avaient précédemment souligné que l'Asie-Pacifique restait une zone prioritaire pour les fabricants de lentilles de contact, après que des poches de faiblesse dans la région aient pesé sur le marché.

Cooper s'attend à ce que la croissance du marché des lentilles de contact se situe dans la fourchette basse de sa fourchette historique de 4% à 6%, l'Asie-Pacifique pesant sur la catégorie tandis que les Amériques et la zone EMEA restent en bonne santé, a déclaré le directeur général Albert White.

L'activité de CooperVision en Asie-Pacifique devrait reculer au troisième trimestre, sous la pression du marché global et de la rationalisation par la société de ses anciens produits en hydrogel, a-t-il ajouté.

Le bénéfice trimestriel ajusté de Cooper, à 1,21 dollar par action, a dépassé les estimations de 1,10 dollar.