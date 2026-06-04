Cooper Companies dépasse les prévisions trimestrielles grâce à une forte demande de lentilles de contact

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Cooper Companies COO.O a dépassé jeudi les estimations de Wall Street concernant ses bénéfices et son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses lentilles de contact.

Les fabricants de lentilles de contact, notamment Cooper et Bausch + Lomb BLCO.TO , devraient bénéficier cette année de la transition vers les lentilles journalières jetables haut de gamme et de la demande mondiale croissante en matière de correction visuelle.

Cependant, la société a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et a maintenu ses prévisions de bénéfices inchangées.

Elle table désormais sur un chiffre d'affaires compris entre 4,29 et 4,32 milliards de dollars pour l'exercice 2026, contre une prévision antérieure de 4,31 à 4,35 milliards de dollars. La société a maintenu ses prévisions de bénéfice annuel ajusté par action entre 4,58 et 4,66 dollars.

Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablent en moyenne sur un chiffre d'affaires de 4,32 milliards de dollars et un bénéfice par action de 4,62 dollars pour 2026.

Les actions de la société basée à San Ramon, en Californie, ont légèrement baissé en séance prolongée.

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1,08 milliard de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,05 milliard de dollars.

Cooper Vision, sa division de lentilles de contact, a affiché un chiffre d'affaires de 723,5 millions de dollars au deuxième trimestre, dépassant les estimations de 710,2 millions de dollars.

Le chiffre d'affaires de ce segment en Asie-Pacifique a reculé de 6 % par rapport à l'année dernière, s'établissant à 130,6 millions de dollars. Les analystes avaient précédemment souligné que l'Asie-Pacifique restait une zone prioritaire pour les fabricants de lentilles de contact, après que des poches de faiblesse dans la région aient pesé sur le marché.

Cooper Surgical, sa division spécialisée dans les produits de fertilité et les dispositifs de santé féminine, a généré un chiffre d'affaires trimestriel de 358 millions de dollars.

La société a également déclaré avoir conclu des accords pour régler la quasi-totalité des réclamations liées au rappel des milieux de culture de Cooper Surgical.

Le bénéfice trimestriel ajusté de Cooper , à 1,21 dollar par action, a dépassé les estimations de 1,10 dollar.