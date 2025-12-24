Cook, le patron d'Apple, double sa participation dans Nike et soutient les efforts de redressement du directeur général Hill

Nike est confronté à des difficultés liées à la faiblesse des marges et à l'atonie des ventes en Chine

Les actions de Nike ont chuté de près de 13 % depuis les résultats du 18 décembre

La participation de Cook dans Nike vaut désormais près de 6 millions de dollars

Tim Cook,le patron d' Apple AAPL.O , a acheté des actions de Nike NKE.N d'une valeur d'environ 3 millions de dollars, une décision qui a presque doublé sa participation personnelle dans le fabricant de vêtements de sport et qui témoigne de sa confiance dans la stratégie de redressement mise en place par Elliott Hill, le directeur général de la société.

Les actions de la société ont fait un bond de 5 % mercredi après qu'un dépôt réglementaire a montré que Cook, qui siège au conseil d'administration de Nike depuis 2005, a acheté 50 000 actions à 58,97 $ chacune.

Au 22 décembre, il détenait environ 105 000 actions, selon la déclaration publiée mardi.

Selon Jonathan Komp, analyste chez Baird Equity Research, il s'agit du plus important achat d'actions sur le marché libre pour un directeur ou un cadre de Nike, et peut-être le plus important depuis plus de dix ans.

"(Nous considérons la décision de) Cook comme un signal positif pour les progrès réalisés par le directeur général Elliott Hill et les actions 'Win Now' de Nike", a déclaré Jonathan Komp.

L'achat intervient quelques jours après que Nike a annoncé des marges trimestrielles plus faibles et des ventesmoroses en Chine, alors même que le directeur général Hill tente de relancer la demande grâce à de nouveaux plans de marketing et à des innovations axées sur la course à pied et le sport, tout en abandonnant progressivement les marques de style de vie en perte de vitesse.

Hill a également tenté de rétablir les liens entre Nike et des grossistes tels que Dicks Sporting Goods DKS.N afin d'accroître la visibilité auprès des consommateurs dans un contexte de forte concurrence de la part de marques plus récentes.

Toutefois, cette stratégie a pesé sur les marges de Nike, qui sont en baisse depuis plus d'un an, tandis que ses efforts pour regagner sa position de leader en Chine, pays favorable aux rabais, semblent s'essouffler.

Les actions de Nike ont chuté de près de 13 % depuis quela société a publié ses résultats le 18 décembre, et sont en passe de connaître leur quatrième année consécutive de baisse. L'action, qui est l'une des moins performantes de l'indice Dow Jones .DJI , s'échangeait à 60,19 dollars mercredi.

Cook est administrateur indépendant principal de Nike depuis 2016, lorsque le cofondateur Phil Knight a quitté son poste de président.

Le directeur général d'Apple "reste extrêmement proche" de Knight, a déclaré Komp, ajoutant qu'il a conseillé Nike lors de décisions stratégiques clés, y compris la nomination de Hill l'année dernière.

Robert Swan, membre du conseil d'administration et ancien directeur général d'Intel INTC.O , a également acheté environ 8 700 actions pour un montant d'environ 500 000 dollars cette semaine.