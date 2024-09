Convoitée par UniCredit, Commerzbank relève ses objectifs

( AFP / DANIEL ROLAND )

Commerzbank a annoncé jeudi des prévisions relevées de rentabilité au cours des prochaines années, dans l'objectif transparent de tenter d'enrayer la prise de contrôle rampante dont elle fait l'objet de la part de sa concurrente italienne UniCredit.

"Nous sommes fermement convaincus que la banque possède un potentiel de croissance et de valorisation considérable en tant que +banque pour l'Allemagne+", a affirmé le président du conseil de surveillance de la deuxième banque allemande, Jens Weidmann, ancien responsable de la Bundesbank, dans un communiqué.

En relevant ses objectifs de rentabilité, Commerzbank veut se rendre plus attractive auprès de ses actionnaires et ainsi rendre l'offensive d'Unicredit moins séduisante.

En Bourse, l'action Commerzbank gagnait plus de 5% à 10H20 GMT, dans un indice Dax progressant de 1,03%.

Le bénéfice net du groupe devrait ainsi dépasser "largement" les 3 milliards d'euros d'ici 2027. Il était de 2,2 milliards en 2023 et la banque vise déjà mieux cette année, malgré l'amorce de baisse des taux d'intérêt, selon le communiqué.

En terme de rendement sur les capitaux propres, cela représente une prévision supérieure à 12 % d'ici 2027, contre 11% prévus auparavant, selon la banque.

Commerzbank, qui sera présidée à compter de lundi prochain par l'actuelle directrice financière, Bettina Orlopp, compte capitaliser sur "des sources de revenus supplémentaires, dans la clientèle d'entreprises, la gestion d'actifs et via sa filiale polonaise M-Bank, ainsi que sur des gains d'efficacité".

"Nous ne ferons pas de bêtises", a-t-elle ajouté lors d'une conférence téléphonique jeudi, à propos de l'éventualité de mesures pour contrer un possible rachat par UniCredit.

"Des idées telles que faire des acquisitions folles ou des ventes rapides" en vue de réduire la valeur de l'entreprise, "cela ne se fera pas avec nous", a-t-elle martelé.

"Notre principal objectif est de protéger la valeur, le modèle économique et la franchise de CommerzBank".

Elle a en outre annoncé qu'une première réunion se tiendra vendredi entre des deux banques.

"On aura une réunion et on verra bien", a-t-elle déclaré, s'agissant d'une rencontre "normale" avec un nouvel investisseur important au capital que l'on veut mieux connaître.

L'artisan du redressement de la banque, Manfred Knof, a décidé de quitter la banque bien plus rapidement que prévu et ce "compte tenu des circonstances actuelles", a-t-il dit mercredi.

L'incursion surprise de la banque italienne UniCredit au capital de la deuxième banque allemande a accéléré son départ.

Les spéculations vont depuis bon train sur une possible prise de contrôle de Commerzbank par UniCredit, une perspective qui suscite l'opposition des représentants des salariés de Commerzbank et des milieux politiques allemands.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a jugé que "les attaques hostiles, les prises de contrôle forcées n'étaient pas bonnes pour les banques".

La banque au logo jaune a aussi annoncé jeudi qu'elle compte verser davantage d'argent à ses actionnaires.

Entre 2025 et 2027, plus de 90% des bénéfices seront distribués aux actionnaires chaque année.