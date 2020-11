Convocation de l'Assemblée Générale : Proposition de nomination d'Elisabeth Kogan au Conseil de Surveillance

L'Assemblé Générale Ordinaire se tiendra à huis clos le mardi 15 décembre 2020 à 17h00 CET

Les actionnaires sont appelés à approuver la nomination d'Elisabeth Kogan au Conseil de Surveillance de MedinCell

Elisabeth Kogan est actuellement CEO de Clexio Biosciences, qu'elle a cofondé en 2018

Elle a occupé plusieurs postes de direction au sein de Teva Phamarceutical entre 2002 et 2018, notamment :

o Senior Vice-Présidente d'InnoTech, unité de R&D, en charge du développement de nouveaux médicaments à base d'innovation thérapeutique et de nouvelles technologies

o SVP Global Generic R&D, responsable du développement du pipeline mondial des médicaments génériques

o Vice-Présidente des ventes et du marketing monde pour la division API

Une vidéoconférence de présentation ouverte à tous les actionnaires aura lieu mardi 1er décembre 2020 à 18h30



« Nous sommes heureux de proposer à nos actionnaires la nomination d'Elisabeth Kogan au Conseil de Surveillance. Elle connait bien notre technologie BEPO® et notre société. Nous avons eu l'occasion d'apprécier ses compétences et ses valeurs quand elle était responsable des équipes de développement de Teva qui travaillent avec nous », se réjouit Christophe Douat, Président du directoire de MedinCell.