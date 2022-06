Convocation à une seconde Assemblée générale mixte à une date ultérieure

Convocation à une seconde Assemblée générale mixte

Paris, France, Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 3 juin 2022 – 23h00 - Biophytis SA (Nasdaq CM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS), («Biophytis» ou la «société»), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, informe ses actionnaires que l’Assemblée générale annuelle mixte du 3 juin 20022 n’a pas pu délibérer, le quorum n’ayant pas été atteint.



Les actionnaires participant au vote détenaient ensemble 23 514 980 actions, soit 15,45% du capital et 16,19% des droits de vote. Le quorum nécessaire à la tenue d’une assemblée générale ordinaire sur première convocation de 20% n’est pas atteint et le quorum nécessaire à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire sur première convocation de 25% n’est pas atteint.