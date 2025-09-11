 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 25 SEPTEMBRE 2025
11/09/2025 à 08:30

Le conseil d’administration de la société Llama Group SA (la “Société”) a le plaisir d’inviter les actionnaires, les titulaires d’obligations convertibles et les titulaires de droits de souscription à assister à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui aura lieu le 25 septembre 2025 à 10 heures (heure belge) au siège de la Société.

L'unique point à l'ordre du jour est le changement de dénomination de la société et en conséquence la modification des statuts de la société.

Pour pouvoir être adoptées, les propositions reprises à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire requièrent un quorum de présence de la moitié du capital et un vote à la majorité des trois quarts des voix présentes ou représentées à l’assemblée générale extraordinaire.

Dans le cas où l’assemblée générale extraordinaire ne pourrait valablement délibérer sur première convocation, faute de quorum de présence représentant au moins la moitié du capital, une nouvelle assemblée générale extraordinaire est d’ores et déjà convoquée et pourra valablement délibérer sur les mêmes points, quelle que soit la part du capital représentée. Cette deuxième assemblée générale extraordinaire, convoquée en cas de quorum non atteint, se tiendra le 20 octobre 2025 à 11 heures (heure belge) au siège de la Société.

LLAMA GROUP
0,5390 EUR Euronext Paris 0,00%

