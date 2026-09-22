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Converse retire une publicité et présente ses excuses suite à la polémique suscitée par des images présumées du KKK, rapporte ABC News
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 05:06
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

NKE.N , filiale de Nike, a retiré une publicité qui avait suscité un tollé général la semaine dernière, a rapporté lundi ABC News, les détracteurs estimant qu’elle évoquait des images de lynchages de Noirs par le Ku Klux Klan, un groupe suprémaciste blanc.

La publicité, qui n’est désormais plus disponible sur aucun des comptes de Converse sur les réseaux sociaux, montrait la partie inférieure du corps d’une personne portant un vêtement blanc ressemblant à une jupe tombant jusqu’aux mollets, qui faisait penser à une robe du KKK. La personne tenait des baskets noires.

Certains utilisateurs des réseaux sociaux ont fait remarquer que l’éclairage donnait l’impression que les baskets noires étaient en suspension, comme si quelqu’un était pendu à côté de la personne en robe, tandis que les ombres projetées sur le vêtement blanc formaient une figure triangulaire qui, selon eux, ressemblait à la pointe d’une cagoule du KKK.

« Nous sommes désolés. Nous comprenons pourquoi cette image est profondément choquante et reconnaissons que nous avons commis une erreur », a déclaré Converse dans un communiqué adressé à ABC News. « Nous l’avons supprimée de nos canaux et nous nous efforçons de la retirer partout où elle est apparue. Cela n’aurait pas dû se produire et nous ferons mieux à l’avenir. »

Converse et Nike n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles.

Ces images faisaient partie d’une campagne promotionnelle pour la basket Chuck 70 X de Converse, créée en collaboration avec la chanteuse de K-pop Karina, du groupe Aespa.

Karina n’a pas pu être jointe immédiatement pour commenter cette affaire.

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