Contribuables américains, Intel vous remercie d'avoir approuvé le package de rémunération de son directeur général : Ross Kerber

Les économies dirigées par l'État centralisent la responsabilité et rendent plus difficile pour les personnes extérieures d'influencer des décisions telles que le montant de la rémunération du directeur général.

L'accord conclu le mois dernier par les dirigeants d'Intel pour donner au gouvernement américain environ 10 % des actions du fabricant de puces contesté présente un aspect parallèle. Cette participation devient maintenant une approbation tacite dans la salle du conseil d'administration.

Selon un dépôt de titres du 25 août , le ministère américain du commerce "doit voter toutes les actions ordinaires qu'il détient en faveur des candidats et de toutes les propositions recommandées par le conseil d'administration de la société, et contre toute autre nomination ou proposition non recommandée par le conseil d'administration", à quelques exceptions près.

À première vue, cela semble conforme à l'objectif de maintenir l'investissement public passif et d'écarter les fonctionnaires du processus décisionnel des entreprises, même si le ministère du commerce devient le principal investisseur d'Intel.

Mais cet accord donne également aux dirigeants d'entreprise plus de pouvoir sur les actionnaires non publics lors des votes sur des sujets tels que les administrateurs ou les résolutions d'actionnaires.

Les détracteurs de l'accord estiment que de meilleures conditions pourraient prévoir un prorata des votes du gouvernement afin d'en neutraliser l'impact. Les détails sont importants puisque le président américain Donald Trump a déclaré qu'il voulait faire plus d'investissements sur le modèle de l'accord avec Intel.

CONTRE L'OPINION PUBLIQUE

Prenons la question épineuse de la rémunération des dirigeants. Intel INTC.O n'a reçu que 72 % de soutien de la part des actionnaires lors d'un vote consultatif "say on pay" à son assemblée annuelle du 6 mai, bien en dessous de la moyenne de 90 % pour les sociétés du S&P 500 cette année, selon le consultant en rémunération Semler Brossy.

La société de conseil en matière de procurations Institutional Shareholder Services a recommandé aux investisseurs de voter contre la rémunération. ISS a notamment cité "une indemnité de départ en espèces problématique" de 7 millions de dollars pour l'ancien directeur général Patrick Gelsinger, qui a démissionné en décembre après avoir perdu le soutien du conseil d'administration.

Vu sous cet angle, le soutien du ministère du commerce à la rémunération des directeurs généraux pourrait ne pas correspondre à l'opinion publique.

Dans une enquête réalisée l'année dernière, Gallup a constaté que 66 % des Américains estimaient que lesentreprises faisaient un "mauvais" travail pour éviter les écarts de rémunération importants entre les directeurs généraux et les employés. Dans une déclaration, Intel a indiqué que, sur une base annuelle, Patrick Gelsinger a gagné 27,6 millions de dollars l'année dernière, soit 287 fois le salaire de son employé médian et à peu près la même chose que le ratio 285:1 dans une entreprise typique de l'indice S&P 500.

Pour les rémunérations exceptionnellement élevées, un soutien automatique du gouvernement américain serait "complètement décalé par rapport à ce que les gens veulent et pensent de la rémunération des directeurs généraux", a déclaré Cynthia Clark, professeur à l'université de Bentley, qui fait des recherches sur la gouvernance d'entreprise et a participé à la création de l'enquête Gallup et à l'analyse de ses résultats.

J'ai pensé qu'un moyen de contourner le problème serait que le gouvernement s'abstienne de voter pour ses actions. Mais Karla Bos, consultante indépendante en gouvernance d'entreprise, m'a dit que certains de ces votes seraient considérés comme des votes "contre" selon les normes de vote d'Intel.

Il serait préférable, selon elle, que les actions du gouvernement fassent l'objet de ce que l'on appelle un "vote miroir", en vertu duquel elles seraient votées proportionnellement à tous les autres votes exprimés, ce qui neutraliserait l'influence du gouvernement.

Vanguard a créé cette année un choix de politique de " vote miroir " pour ses propres investisseurs.

Karla Bos a déclaré que ce changement serait plus conforme à l'esprit du vote par procuration, qui permet aux investisseurs d'examiner les questions de manière réfléchie. Les votes des grands investisseurs ont été rendus publics pour la première fois il y a 21 ans , car "il y avait trop d'approbation automatique", a déclaré Karla Bos.

PAS DE CHÈQUE EN BLANC

Un porte-parole d'Intel a déclaré que la société s'engageait à une gouvernance d'entreprise solide et a fait remarquer que le gouvernement n'était pas représenté au conseil d'administration et n'avait aucun droit d'information.

"Cette approche est conçue pour empêcher l'implication du gouvernement dans la gestion de l'entreprise, tout en alignant les intérêts du gouvernement sur ceux de tous les actionnaires", a déclaré le porte-parole d'Intel par courrier électronique.

Interrogé sur le résultat du vote sur les salaires, le porte-parole a déclaré: "Nous prenons au sérieux les commentaires de nos investisseurs et nous nous engageons à poursuivre notre engagement avec eux."

Un fonctionnaire de l'administration Trump, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, a déclaré qu'Intel n'avait guère reçu de chèque en blanc de la part du gouvernement et qu'elle ne devait pas considérer le soutien public comme acquis.

Dans un communiqué, la Maison Blanche a réitéré les points qu'elle avait déjà soulevés, à savoir que l'accord avec Intel était une amélioration par rapport aux subventions accordées précédemment par l'administration Biden qui n'incluaient pas de participation au capital .

"L'administration Trump a obtenu un accord équitable pour les contribuables en veillant à ce qu'ils soient en mesure de récolter les fruits des investissements du gouvernement fédéral dans la sauvegarde de notre sécurité nationale et économique", a déclaré la Maison Blanche.