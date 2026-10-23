Contrat majeur en Allemagne pour IBA

(Zonebourse.com) - Le groupe belge (-1,01%, à 15,68 euros), leader mondial des technologies d'accélérateurs de particules, a annoncé la signature d'un contrat avec un client non dévoilé. L'accord porte sur la fourniture d'une solution intégrée de stérilisation par faisceau d'électrons (E-beam) "Be Efficient", destinée à être installée en Allemagne.

Cet investissement est principalement motivé par la conversion des procédés du client, qui abandonne la stérilisation à l'oxyde d'éthylène (EtO) au profit de la technologie E-beam d'IBA. Cette transition permet d'éliminer le recours aux produits chimiques toxiques et aux matériaux radioactifs, supprimant ainsi les risques sanitaires, environnementaux et de sécurité associés.

La future installation, entièrement automatisée et de nouvelle génération, est conçue pour offrir un débit très élevé adapté aux produits médicaux, tout en garantissant des coûts d'exploitation réduits. L'entrée en service de l'équipement Be Efficient est prévue pour 2029.

Dans le cadre de cet accord, IBA assurera l'intégralité du projet, de la conception et l'ingénierie jusqu'à la mise en service et la formation, en passant par la gestion de projet et la fabrication. La plateforme technique combinera l'accélérateur de particules Rhodotron d'IBA, un système complet de manutention et de convoyage, le système de contrôle de ligne de la production et un système intégré de sécurité du bâtiment.

L'avis de KBC Securities

La banque belge rappelle qu'après un pic important durant la période de la Covid-19, la demande pour les solutions de stérilisation d'IBA s'était ralentie en raison d'une surcapacité. Cependant, à mesure que cette surcapacité se résorbe progressivement, la demande de solutions de stérilisation devrait repartir à la hausse dans les années à venir, tandis que la pénétration des solutions E-beam écologiques d'IBA devrait augmenter.

Les analystes soulignent également que l'offre de produits complète d'IBA s'accompagne généralement de marges très attractives. Ils estiment ainsi que ce contrat sera relutif pour la rentabilité dans les années à venir.

La recommandation reste à l'achat, avec une cible de cours de 20 euros, soit un potentiel de hausse de 26,3%.

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