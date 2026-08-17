Contrat historique pour RTX Corporation

Raytheon, filiale du géant américain de l'aéronautique et de la défense RTX, vient de remporter un contrat pluriannuel sans précédent de 22,9 milliards de dollars. Attribué dans le cadre de l'initiative "Arsenal of Freedom" du ministère de la Guerre américain, cet accord vise à intensifier drastiquement la livraison de missiles de croisière Tomahawk destinés à la US Navy et à ses alliés.

L'accord prévoit une montée en puissance industrielle à grande échelle, portant la capacité de production annuelle à plus de 1 000 missiles Tomahawk ainsi que le soutien logistique associé.

Les investissements récents du groupe ont déjà permis de tripler les livraisons de Tomahawk au premier semestre 2026 par rapport à la même période en 2025. Pour soutenir ce rythme, RTX renforce ses capacités de production et collabore étroitement avec des centaines de PME et ETI partenaires à travers les Etats-Unis.

Elément central de l'arsenal naval américain, le Tomahawk demeure l'une des armes de frappe à longue distance les plus éprouvées du Pentagone, capable d'atteindre des cibles stratégiques à plusieurs centaines de kilomètres.

Pour Phil Jasper, président de Raytheon, cette commande massive s'accompagne d'investissements conséquents dans les infrastructures, les technologies et le capital humain afin d'absorber une demande mondiale en forte hausse.