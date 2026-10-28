Contrat de 149 millions d'euros pour Vinci en Pologne

La ville de Varsovie a confié à Warbud, filiale locale de Vinci Construction, le contrat relatif à la deuxième phase de réalisation du futur complexe de l'orchestre symphonique Sinfonia Varsovia. Le montant total du chantier s'élève à 149 millions d'euros, avec une livraison programmée à l'horizon 2030.

Le projet prévoit l'édification de la plus grande salle de concert symphonique du pays, dotée d'une capacité de 1 877 places, complétée par plusieurs espaces de production et de diffusion musicale. Les travaux intégreront également la réhabilitation de deux bâtiments historiques d'une superficie globale de 2 185 m² rattachés au site principal, ainsi que l'aménagement d'un jardin public et d'une passerelle suspendue longue de 400 mètres.

Cette attribution conforte le positionnement de Warbud sur les grands équipements culturels polonais, après avoir notamment réalisé le Musée d'art moderne de Varsovie, la Philharmonie de Szczecin, le siège de l'Orchestre symphonique national de la radio polonaise à Katowice ou encore l'Opéra et la Philharmonie de Podlasie à Bialystok.