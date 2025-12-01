 Aller au contenu principal
Contraction plus forte que prévu du secteur manufacturier aux Etats-Unis
information fournie par AOF 01/12/2025 à 16:21

(AOF) - Le secteur manufacturier s'est contracté plus fortement qu'anticipé en novembre aux Etats-Unis, a indiqué l'Institute for Supply Management. L'indice des directeurs d'achat pour ce secteur a reculé à 48,2 après 48,7 en octobre. Il était attendu à 49.

