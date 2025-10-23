 Aller au contenu principal
ContourGlobal, soutenu par KKR, vise les énergies renouvelables britanniques
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 17:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Francesca Landini

ContourGlobal, propriété de KKR, prévoit d'entrer sur le marché britannique des énergies renouvelables alors que le producteur d'électricité poursuit une stratégie de rationalisation qui l'amènera à sortir d'autres pays de son portefeuille.

ContourGlobal, fondée en 2005 et cotée à Londres en 2017, est devenue la propriété exclusive du fonds américain KKR

KKR.N en 2022.

"Nous voulons simplifier l'entreprise en réduisant son empreinte de 17 pays actuellement à une dizaine", a déclaré à Reuters le président-directeur général Antonello Cammisecra en marge d'un événement de présentation du nouveau logo du groupe.

M. Cammisecra a déclaré que ContourGlobal avait pour objectif d'installer plusieurs centaines de mégawatts de capacité renouvelable en Grande-Bretagne d'ici 2030, ajoutant: "Nous n'entrerons peut-être pas dans le pays par le biais d'acquisitions. Nous pourrions investir dans des projets matures."

Depuis sa nomination en février 2024, ContourGlobal a accéléré sa transformation en producteur indépendant d'électricité principalement renouvelable en réduisant la production d'électricité à partir de charbon et en investissant dans les batteries, le solaire et l'olien.

ContourGlobal est également plus positif à l'égard de l'Espagne, où le développement des batteries contribue à atténuer la volatilité des prix et la congestion du réseau.

En Grèce, l'entreprise a acquis des projets et fait avancer une initiative en matière de batteries dont la construction pourrait commencer au début de 2026, tandis qu'aux États-Unis, elle envisage de passer du gaz aux batteries.

En dehors de l'Europe et des États-Unis, ContourGlobal cible l'Amérique du Sud, en particulier le Chili, où elle a acquis un grand projet d'énergie solaire et de batteries.

Son objectif est d'atteindre 70 % de production renouvelable et 30 % de gaz d'ici 2030, contre 35 % et 65 % actuellement.

Cette année, ContourGlobal prévoit de construire un système de batteries de 3 gigawatts-heure et de mettre en service plus de 650 mégawatts de nouveaux projets solaires.

Environnement

Valeurs associées

Charbon
92,60 USD Ice Europ -0,16%
KKR & CO
121,310 USD NYSE -1,62%
