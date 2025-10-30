ContourGlobal, soutenu par KKR, conclut un accord de financement de 350 millions de dollars pour un projet solaire aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

ContourGlobal a obtenu un financement de plus de 350 millions de dollars pour soutenir ses installations solaires dans le Colorado, a annoncé jeudi le groupe détenu par le fonds d'investissement américain KKR

KKR.N .

L'accord comprend un investissement en capital fiscal de Tyr Energy, qui fait partie de la société japonaise ITOCHU Corporation, et un accord d'emprunt conclu avec un groupe de prêteurs internationaux.

Alors qu'un nombre croissant de centres de données destinés à alimenter l'intelligence artificielle et les efforts de décarbonisation stimulent la demande d'électricité aux États-Unis, les investisseurs et les banques s'associent aux producteurs d'énergie pour financer leurs projets.

Le montage financier soutient le projet Black Hollow Sun de ContourGlobal, qui devrait atteindre une production maximale de 324 mégawatts lorsque sa deuxième phase sera achevée d'ici à la fin de l'année 2026.

Le financement de la dette a été arrangé par un club de prêteurs internationaux, dont Crédit Agricole CIB CRAP.PA , ING Capital LLC, Intesa Sanpaolo ISP.MI , Mizuho et MUFG.

Le financement total pourrait dépasser 421 millions de dollars à l'achèvement de la deuxième phase du projet solaire, a déclaré ContourGlobal.