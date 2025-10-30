 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 142,62
-0,71%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ContourGlobal, soutenu par KKR, conclut un accord de financement de 350 millions de dollars pour un projet solaire aux États-Unis
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 14:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

ContourGlobal a obtenu un financement de plus de 350 millions de dollars pour soutenir ses installations solaires dans le Colorado, a annoncé jeudi le groupe détenu par le fonds d'investissement américain KKR

KKR.N .

L'accord comprend un investissement en capital fiscal de Tyr Energy, qui fait partie de la société japonaise ITOCHU Corporation, et un accord d'emprunt conclu avec un groupe de prêteurs internationaux.

Alors qu'un nombre croissant de centres de données destinés à alimenter l'intelligence artificielle et les efforts de décarbonisation stimulent la demande d'électricité aux États-Unis, les investisseurs et les banques s'associent aux producteurs d'énergie pour financer leurs projets.

Le montage financier soutient le projet Black Hollow Sun de ContourGlobal, qui devrait atteindre une production maximale de 324 mégawatts lorsque sa deuxième phase sera achevée d'ici à la fin de l'année 2026.

Le financement de la dette a été arrangé par un club de prêteurs internationaux, dont Crédit Agricole CIB CRAP.PA , ING Capital LLC, Intesa Sanpaolo ISP.MI , Mizuho et MUFG.

Le financement total pourrait dépasser 421 millions de dollars à l'achèvement de la deuxième phase du projet solaire, a déclaré ContourGlobal.

Valeurs associées

CRCAM ALPES PROVENCE.CCI
135,000 EUR Euronext Paris 0,00%
INTESA SANPAOLO
5,689 EUR MIL +0,30%
KKR & CO
118,876 USD NYSE +0,23%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank