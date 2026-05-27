ContourGlobal, filiale de KKR, lance un projet combinant énergie solaire et stockage au Chili

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ContourGlobal, une entreprise spécialisée dans les énergies propres détenue par KKR KKR.N , a annoncé mercredi la mise en service d'un projet à grande échelle combinant énergie solaire et stockage au Chili.

* L'installation combine la production photovoltaïque à un système de stockage d'énergie par batterie capable de fournir 200 mégawatts d'énergie solaire pendant jusqu'à 6,5 heures après le coucher du soleil.

* Il s'agit de l'un des systèmes de stockage d'énergie par batterie à plus longue durée d'autonomie à l'échelle industrielle au monde, et du plus long en Amérique latine.

* Ce projet reflète la demande croissante en stockage de longue durée pour soutenir les énergies renouvelables dispatchables.