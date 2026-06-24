ContourGlobal, filiale de KKR, fait son entrée au Royaume-Uni avec un grand projet de stockage par batterie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Francesca Landini

Le producteur d'électricité indépendant ContourGlobal a racheté à New Energy Partnership Limited un important projet de stockage par batterie en Écosse, marquant ainsi son entrée sur le marché britannique de l'énergie, a déclaré son directeur général.

Le groupe, détenu à 100 % par le fonds américain KKR

KKR.N , devrait investir plusieurs centaines de millions de livres sterling dans ce projet qu’il prévoit de développer au cours des deux prochaines années.

« Ce sera l’un des plus grands projets de stockage par batterie en cours de développement dans le pays », a déclaré Antonello Cammisecra, directeur général de ContourGlobal, à Reuters. Cette initiative intervient après que le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé lundi qu’il démissionnerait, ouvrant la voie à un transfert de pouvoir vers le favori Andy Burnham.

Malgré ce changement, ContourGlobal considère le pays comme un marché attractif et prévoit de poursuivre d’autres projets. « Notre ambition est de faire de la Grande-Bretagne le troisième pays en termes de croissance après les États-Unis et le Chili », a déclaré Cammisecra.

Selon ce dirigeant, la Grande-Bretagne dispose d’un cadre réglementaire stable, qui offre des opportunités de croissance intéressantes et la possibilité de générer des revenus grâce à la vente de divers services liés aux installations de stockage.

« La Grande-Bretagne soutient sans hésitation la transition énergétique… Je ne pense pas qu’il puisse y avoir de remise en cause du stockage par batterie. »

UNE SOLUTION PROMETTEUSE POUR LES CENTRES DE DONNÉES Une fois achevé, le projet situé à Ayr, sur la côte sud-ouest de l’Écosse, disposera d’une puissance de 500 mégawatts et d’une capacité de stockage d’énergie de 2 GWh (gigawattheures), soit l’équivalent de quatre heures de décharge continue.

« Ce site sera idéal pour le développement futur de l’énergie éolienne offshore et, potentiellement, pour celui des centres de données », a déclaré Cammisecra.

Les systèmes de stockage par batterie, qui absorbent l’électricité lorsque l’offre est abondante et la réinjectent dans le réseau ‌en cas de besoin, sont de plus en plus déployés dans les régions fortement tournées vers les énergies renouvelables, où ils contribuent à répondre à la demande lorsque l’approvisionnement en énergie éolienne et solaire diminue. Ils apparaissent également comme une solution prometteuse pour les centres de données afin de lisser la demande en électricité.

ContourGlobal prévoit de prendre la décision finale d’investissement concernant le développement de ce projet avant la fin de cette année et prévoit son achèvement d’ici fin 2028 ou début 2029.

Le groupe, fondé en 2005 et coté à Londres en 2017, a été racheté par KKR en 2022 dans le cadre d’une opération d’une valeur de 1,75 milliard de livres sterling.

Cammisecra, ancien cadre supérieur d’Enel, le plus grand groupe énergétique italien ENEI.MI , a accéléré la transformation du groupe en un producteur principalement axé sur les énergies renouvelables et a redéfini son implantation géographique.