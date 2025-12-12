Contineum Therapeutics glisse après une offre d'actions augmentée de 90 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 décembre - ** Les actions de Contineum Therapeutics
CTNM.O , développeur de médicaments, chutent de 8,6 % à 11,95 $
** CTNM a annoncé jeudi en fin de journée le prix d'une offre d'actions augmentée de 90 millions de dollars
** L'offre a été augmentée par rapport à la taille initiale de 75 millions de dollars
** CTNM a vendu ~7,35 millions d'actions dans le cadre de l'offre à 12,25 $ chacune, soit une décote de 6,3 % par rapport à la dernière clôture
** Le produit sera utilisé pour faire avancer le développement de son médicament expérimental, le PIPE-791, et pour financer des activités de recherche et de développement, entre autres
** Goldman Sachs, Leerink Partners, Stifel, RBC Capital Markets et William Blair étaient les co-chefs de file de l'offre
** Les sept sociétés de courtage qui couvrent l'action la considèrent comme "achetée" ou plus; PT médian de 22 $ - données compilées par LSEG
** A la dernière clôture, CTNM a baissé de 10,8 % depuis le début de l'année
