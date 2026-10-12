Contineum s'effondre alors que la victoire partielle de Bristol lors d'un essai clinique soulève des doutes quant à la posologie

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12 octobre - ** L'action de Contineum Therapeutics

CTNM.O recule de 25,4 % à 9,98 dollars avant l'ouverture du marché

** L'admilparant de Bristol Myers a atteint l'objectif principal d'un essai clinique de phase avancée sur la fibrose pulmonaire idiopathique à la dose de 60 mg, mais la dose de 120 mg n'a pas atteint la signification statistique

** S'il est approuvé, l'admilparant deviendrait le premier médicament d'une classe appelée “inhibiteurs de LPA1” destiné au traitement de la FPI

** Contineum teste actuellement le PIPE-791, administré une fois par jour et ciblant la même voie LPA1 que l’admilparant (administré deux fois par jour), chez des patients atteints de FPI, une maladie grave entraînant une cicatrisation pulmonaire

** L'échec observé à la dose la plus élevée soulève “des questions sur la relation dose-réponse”, explique Debanjana Chatterjee, analyste chez JonesTrading

** L'échec de Bristol avec la dose plus élevée est “une nuance étrange”, et “un débat persistera pour savoir si un composé plus puissant peut ou non améliorer encore l'efficacité”, déclare Paul Matteis, analyste chez Stifel

** Paul Matteis considère que la thèse du LPA1 est “davantage validée” après les résultats de BMY, mais précise que les sceptiques “pourraient encore se demander dans quelle mesure le LPA1R présente réellement un risque réduit”

** Debanjana Chatterjee estime que l’absence de détails chiffrés “pourrait potentiellement limiter le potentiel de hausse, les investisseurs tablant sur une ampleur d'effet moins compétitive”

** À la dernière clôture, CTNM affichait une hausse de 17 % depuis le début de l’année