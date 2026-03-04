 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Continental vise des ventes et un bénéfice stables en 2026 pour son activité pneumatiques
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 07:50

Continental CONG.DE a annoncé mercredi prévoir des ventes et des bénéfices globalement stables en 2026 pour son activité principale de pneumatiques, dans un environnement de demande durablement volatile.

Le fournisseur allemand de pièces automobiles vise un chiffre d'affaires annuel de son activité principale entre 13,2 et 14,2 milliards d'euros, contre 13,8 milliards en 2025. À mi-parcours, cette prévision est légèrement inférieure à l'estimation consensuelle de 14,0 milliards d'euros.

La marge d'exploitation ajustée devrait se situer entre 13,0% et 14,5% pour l'activité pneumatiques, contre 13,6% l'année dernière et une estimation moyenne des analystes de 14% publiée sur le site de Continental.

(Rédigé par Amir Orusov, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

CONTINENTAL
67,260 EUR XETRA 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank