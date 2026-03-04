Continental vise des ventes et un bénéfice stables en 2026 pour son activité pneumatiques

Continental CONG.DE a annoncé mercredi prévoir des ventes et des bénéfices globalement stables en 2026 pour son activité principale de pneumatiques, dans un environnement de demande durablement volatile.

Le fournisseur allemand de pièces automobiles vise un chiffre d'affaires annuel de son activité principale entre 13,2 et 14,2 milliards d'euros, contre 13,8 milliards en 2025. À mi-parcours, cette prévision est légèrement inférieure à l'estimation consensuelle de 14,0 milliards d'euros.

La marge d'exploitation ajustée devrait se situer entre 13,0% et 14,5% pour l'activité pneumatiques, contre 13,6% l'année dernière et une estimation moyenne des analystes de 14% publiée sur le site de Continental.

(Rédigé par Amir Orusov, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)