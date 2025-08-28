information fournie par Boursorama avec AFP • 28/08/2025 à 08:05

Continental vend à l'Américain Regent ses pièces en caoutchouc pour l'automobile

( AFP / FABIAN BIMMER )

L'équipementier allemand Continental a annoncé mercredi la vente de son unité spécialisée dans les conduits flexibles pour automobiles à Regent, une holding américaine, nouvelle étape dans la réorganisation du groupe en pleine crise.

Le montant de la transaction n'a pas été communiqué, et celle-ci doit encore recevoir l'aval des autorités de la concurrence, a indiqué Continental.

La cession de l'unité désignée par "Original Equipment Solutions" (OESL), produisant des matériaux pour automobiles, était planifiée depuis août 2023.

Les produits fabriqués dans cette unité comprennent des joints, durites et autres courroies en caoutchouc.

Elle appartient à sa division ContiTech, qui fournit des solutions industrielles à nombre de secteurs et que le groupe d'Hanovre veut rendre "indépendante" en 2026.

"À l'avenir, ContiTech sera un spécialiste autonome en solutions matérielles avec une forte concentration sur l'industrie", a déclaré Philip Nelles, membre du conseil d'administration de Continental, dans le communiqué.

OESL emploie plus de 16.000 personnes et a généré des ventes d'environ 1,9 milliard d'euros en 2024, soit environ 5% du chiffre d'affaires du groupe, selon le communiqué.

Cette cession accélère la restructuration du groupe de Hanovre coté à l'indice Dax des principales valeurs de la Bourse de Francfort et qui a annoncé 3.000 suppressions de postes supplémentaires d'ici fin 2026.

En avril, Continental avait annoncé vouloir redevenir "une entreprise mondiale concentrée sur les pneus", son activité historique réputée la plus stable.

Sa troisième et dernière branche, celle de composants automobiles, a été renommée Aumovio et vise une entrée en Bourse à l'automne.