Continental va céder sa filiale ContiTech à Lone Star Funds pour 4,6 milliards de dollars

Continental CONG.DE a annoncé samedi avoir signé un accord en vue de céder son activité plastiques et caoutchouc ContiTech à la société de capital-investissement Lone Star Funds pour un montant de 4 milliards d'euros (4,57 milliards de dollars), auquel s'ajouteront éventuellement des éléments liés à la performance pouvant atteindre 250 millions d'euros au cours des années suivantes.

Le fournisseur allemand de pièces automobiles a indiqué qu'il prévoyait de tirer de cette cession un produit en espèces d'environ 3,1 milliards d'euros, sous réserve des ajustements d'usage.

Continental a ajouté que cette cession prévue permettra à l'entreprise de se concentrer à l'avenir sur son cœur de métier, à savoir les pneumatiques.

Continental a indiqué qu'elle prévoyait de distribuer environ 2,5 milliards d'euros à ses actionnaires une fois la transaction finalisée. Continental évalue actuellement l'impact de cette opération sur ses perspectives pour l'exercice en cours, a-t-il précisé. La société a précisé que les perspectives de son activité pneumatiques ne sont pas affectées. Continental avait précédemment annoncé prévoir de réaliser 150 millions d'euros d'économies par an à partir de 2028 chez ContiTech. La division est sous pression et a supprimé en mai 3 000 emplois, dont 1 600 en Allemagne, précisant que la cession pourrait être finalisée d'ici fin 2026. Reuters a rapporté vendredi, citant des sources, que les entreprises étaient sur le point de conclure un accord concernant ContiTech , qui fabrique des produits en caoutchouc et en plastique pour des clients industriels.

(1 dollar = 0,8745 euro)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails supplémentaires et des informations contextuelles aux paragraphes 5 à 7)