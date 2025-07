Continental: utilisation de matériaux renouvelables en hausse information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 12:40









(CercleFinance.com) - Continental annonce renforcer l'utilisation de matériaux renouvelables et recyclés dans la fabrication de ses pneus. Après avoir atteint une part moyenne de 26 % en 2024, l'équipementier allemand prévoit une hausse de deux à trois points en 2025, visant plus de 40 % d'ici 2030, tout en maintenant les standards de sécurité et de performance.



La silice et le noir de carbone, deux charges essentielles pour la résistance, l'adhérence et le freinage des pneus, occupent une place centrale dans cette transition. Continental remplace progressivement la silice traditionnelle issue du sable de quartz par une silice extraite des cendres de balles de riz, un sous-produit agricole notamment issu de la production de riz pour risotto en Asie et en Italie. Ce procédé, plus économe en énergie, soutient l'économie circulaire et réduit l'empreinte carbone.



Parallèlement, l'entreprise mise sur des noirs de carbone fabriqués à partir de résidus biosourcés comme l'huile de tall, ou via des procédés de pyrolyse permettant de recycler directement des pneus en fin de vie.







Valeurs associées CONTINENTAL 75,360 EUR XETRA +0,48%