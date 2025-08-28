 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 778,50
+0,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Continental: une nouvelle directrice financière pour Aumovio en vue du spin-off
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 16:22

(Zonebourse.com) - Continental a annoncé jeudi avoir recruté Jutta Dönges, l'actuelle directrice financière de l'énergéticien allemand Uniper, en vue de prendre la direction financière d'Aumovio, sa filiale de connectivité et de technologies électroniques appelée à s'introduire en Bourse le mois prochain.

L'équipementier automobile précise que Jutta Dönges, qui est âgée de 52 ans, succédera d'ici au 1er mars 2026 à Philipp von Hirschheydt, le directeur général d'Aumovio qui assume en complément les taches de directeur financier à titre intérimaire à l'heure actuelle.

Dans un communiqué, Conti fait valoir que l'arrivée de Dönges va permettre à l'entité de renforcer son comité de direction et son indépendance en vue de son entrée en Bourse prévue le 18 septembre.

Aumovio, dont le nouveau siège doit se situer à Francfort et qui compte 90.000 collaborateurs à travers le monde, développe des systèmes électroniques et des logiciels qui permettent d'actionner des fonctions essentielles dans les véhicules d'aujourd'hui, comme les systèmes d'accès au véhicule et de démarrage, la cybersécurité, les technologies d'aide à la conduite, les systèmes d'info-divertissement ou les tableaux de bord numériques.

Valeurs associées

CONTINENTAL
75,880 EUR XETRA +1,15%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank