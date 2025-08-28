Continental: une nouvelle directrice financière pour Aumovio en vue du spin-off
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 16:22
L'équipementier automobile précise que Jutta Dönges, qui est âgée de 52 ans, succédera d'ici au 1er mars 2026 à Philipp von Hirschheydt, le directeur général d'Aumovio qui assume en complément les taches de directeur financier à titre intérimaire à l'heure actuelle.
Dans un communiqué, Conti fait valoir que l'arrivée de Dönges va permettre à l'entité de renforcer son comité de direction et son indépendance en vue de son entrée en Bourse prévue le 18 septembre.
Aumovio, dont le nouveau siège doit se situer à Francfort et qui compte 90.000 collaborateurs à travers le monde, développe des systèmes électroniques et des logiciels qui permettent d'actionner des fonctions essentielles dans les véhicules d'aujourd'hui, comme les systèmes d'accès au véhicule et de démarrage, la cybersécurité, les technologies d'aide à la conduite, les systèmes d'info-divertissement ou les tableaux de bord numériques.
Valeurs associées
|75,880 EUR
|XETRA
|+1,15%
A lire aussi
-
Les célébrités se succèdent jeudi à la Mostra de Venise avec la superstar américaine George Clooney, habitué du festival, et Emma Stone, pour un film tout en tension abordant le sujet du complotisme à l'ère d'internet et de la désinformation. Les deux poids lourds ... Lire la suite
-
Des missiles et des drones russes ont éventré dans la nuit des immeubles d'habitation à Kiev, causant la mort d'au moins 19 personnes, dont quatre enfants, au cours d'une des plus importantes attaques aériennes russes contre l'Ukraine, Washington disant y voir ... Lire la suite
-
La campagne de prévention des bébés français contre le principal virus à l'origine de la bronchiolite va démarrer le 1er septembre en métropole et dans une large partie de l'Outre-mer et durer jusqu'en début d'année prochaine, a annoncé jeudi le ministère de la ... Lire la suite
-
(AOF) - ID Logistics avance de 1,97% à 413,50 euros après avoir publié hier ses solides résultats au premier semestre 2025. " ID Logistics a poursuivi sa dynamique de croissance et affiche une nouvelle progression de ses indicateurs financiers. L’ouverture du Canada, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer