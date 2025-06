Continental: succès des pneus 'ultra haute performance' information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 11:56









(CercleFinance.com) - Continental annonce que plus de la moitié de ses pneus pour voitures et véhicules légers vendus dans le monde sont désormais des pneus ultra haute performance (UHP), contre 38 % en 2019.



Le modèle SportContact 7, produit phare lancé en 2022, a remporté 87 % des tests indépendants, salué pour son freinage, sa tenue de route et ses performances sur routes sèches et humides.



Ce segment, en forte croissance, est stimulé par la popularité des SUV et des véhicules électriques, notamment en Asie-Pacifique.



L'entreprise continue d'investir dans le développement de ses produits via son centre de technologie de Korbach et des partenariats avec des constructeurs et préparateurs automobiles.



Selon Edwin Goudswaard, responsable R&D, les pneus UHP sont 'à la fois un levier stratégique d'innovation et un pilier de la position premium du groupe'.





