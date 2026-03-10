Continental roule vers le pure player, Alstom file sur les rails
Actions en hausse :
ArcelorMittal ( 5%) : BofA réitère son achat avec un objectif de 65 EUR sur le sidérurgiste, estimant que la hausse des coûts énergétiques pourra être répercutée sur les clients. Le risque de destruction de la demande reste limité malgré les contingents tarifaires prévus en juillet.
Continental ( 5%) : l'équipementier allemand avance vers la vente de ContiTech avec des discussions prometteuses, marquant la transformation en pure player pneus. Le dividende maintenu à 2,70 EUR malgré la perte nette et les perspectives 2026 d'amélioration de la marge rassurent.
Schneider Electric ( 4%) : Goldman Sachs maintient son achat sur le spécialiste de la gestion de l'énergie et relève massivement son objectif de cours de 294 à 322 EUR. Le relèvement témoigne de la confiance dans les perspectives du groupe porté par la transition énergétique et la digitalisation.
Alstom ( 4%) : le fabricant français d'infrastructures ferroviaires bénéficie d'un regain d'intérêt à la suite de l'annonce d'un nouveau contrat en Pologne. Alstom fournira les solutions de signalisation pour le tunnel de la ligne à grande vitesse de Lodz, renforçant ainsi son carnet de commande.
Rolls-Royce ( 4%) : l'entreprise britannique de moteurs profite d'une hausse suite à la signature avec PGZ d'un protocole d'accord pour des projets communs impliquant les systèmes de propulsion MTU.
Hugo Boss ( 3%) : le spécialiste de la mode grimpe après la publication de ses résultats annuels. L'EBIT annuel est ressorti à 391 millions d'euros, contre 361 millions un an plus tôt et au-dessus des attentes des analystes.
STMicroelectronics ( 3%) : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 28 à 32 EUR sur le fabricant franco-italien de semi-conducteurs, porté par les perspectives dans le cloud IA avec plus de 500 MUSD de revenus attendus en 2026. Le récent contrat avec AWS et le lancement de nouvelles puces ultra-large bande amplifient l'enthousiasme.
Actions en baisse :
Cosmo Pharmaceuticals (-10%): la société suisse publie des résultats décevants. Le chiffre d'affaires a été divisé par deux sur un an et atteint 104,17 MEUR contre 266,79 MEUR. Soit une perte nette de 3,61 MEUR.
Ithaca Energy (-5%): le président américain a réussi à faire descendre la panique, le prix du baril Brent a perdu 17% depuis son cours d'ouverture lundi. Les compagnies pétrolières chutent avec le pétrole. Evraz Plc (-12%), BW Energy (-6%)
Orkla ASA (-3%): l'un des premiers groupes industriels norvégien plonge en bourse. DNB Carnegie abaisse l'objectif de cours à 100 NOK contre 110 auparavant et réitère sa recommandation d'achat.
