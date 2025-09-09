Continental renforce son engagement dans l'économie circulaire
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 14:50
Après une part moyenne de 26% en 2024, l'équipementier prévoit atteindre une fourchette de 28-29% d'ici fin 2025 et cible au moins 40% d'ici 2030.
Les efforts portent notamment sur le caoutchouc synthétique dérivé d'huile de cuisson usagée et sur des résines circulaires certifiées ISCC PLUS, en complément du caoutchouc naturel responsable.
'Nous bouclons la boucle : Continental intensifie son engagement dans l'économie circulaire', a commenté Jorge Almeida, responsable durabilité. Le groupe précise par ailleurs qu'il adopte aussi des additifs et procédés à plus faible empreinte carbone, avec une traçabilité assurée par le système de mass balance.
Valeurs associées
|74,000 EUR
|XETRA
|-0,19%
A lire aussi
-
(Dans le titre, bien lire "reculent" (pas "grimpent") Les actions de classe B Fox Corp et News Corp reculent mardi en avant-Bourse, après que la famille Murdoch a conclu un accord donnant à Lachlan Murdoch, fils aîné de Rupert Murdoch, proche des Conservateurs ... Lire la suite
-
Magnum Ice Cream Company a déclaré mardi à l'occasion d'une journée des marchés financiers prévoir une croissance organique moyenne de 3% à 5% par an à moyen terme, à partir de 2026, alors que l'activité crème glacée d'Unilever doit être scindée à la mi-novembre. ... Lire la suite
-
La Cour suprême du Brésil a débuté mardi les audiences consacrées aux votes des juges en vue du verdict au procès de l'ex-président Jair Bolsonaro pour tentative présumée de coup d'Etat, des poursuites qui ont suscité la colère de Donald Trump. Si l'ex-chef de ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) - Assystem a annoncé la signature d'un protocole d'accord avec PTAG en Amérique du Nord. PTAG est un acteur de référence dans la fourniture de services de gestion de programmes d'investissement et de projets auprès des principaux services publics ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer